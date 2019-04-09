联合国：利比亚首都人道局势急速恶化

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 -- 据联合国新闻处消息，联合国9日再次对利比亚首都的黎波里急速恶化的人道局势非常关切，呼吁各方遵守国际人道主义法和国际人权法所规定的义务，确保所有平民和平民基础设施的安全，并在受影响地区允许全面、安全、不受阻碍和持续的人道准入。

联合国秘书长古特雷斯今天晚些时候通过发言人对的黎波里市内和附近的军事升级和持续冲突表示强烈谴责，包括"利比亚国民军"今天针对迈提贾国际机场（Mitiga airport）发动的空袭。

古特雷斯敦促立即停止所有军事行动，以便缓和局势并防止全面冲突爆发。他强调，没有军事方案可以解决利比亚冲突，并呼吁所有各方立即参与对话以达成政治解决方案。他表示，秘书长利比亚问题特别代表已做好准备推动这一对话。

古特雷斯进一步提醒所有各方按照国际人道主义法和国际人权法所规定的确保所有平民安全的义务。所有利比亚人都应享有和平、安全、繁荣和对人权的尊重。

联合国利比亚人道协调员玛丽亚·里贝罗（Maria Ribeiro）和难民署今天均对数以千计被任意拘留在发生冲突的拘留中心和被困在交火中的难民和移民的安全深表关切。他们呼吁所有各方确保这些平民获得安全和保护。

玛丽亚·里贝罗今天表示，估计超过2800人已经从受冲突影响的社区流离失所。冲突升级毁坏了电线，被任意拘留的难民和移民遭受的苦难不断增加。

联合国持续呼吁实施临时人道停火，以允许提供经济服务和确保移民获得从冲突地区自愿离开的通道，包括受伤的人。

利比亚的人道社区正在密切跟踪事态发展，并已经启动了紧急人道应对行动在有需要的地区支助平民。难民署已经为居住在的黎波里南部和米苏拉塔的500户家庭配置了关键的救援物资，旨在应对境内流离失所者的需求。

今年迄今为止，难民署已经注册了2426名利比亚难民。到今年4月7日为止， 利比亚海岸警卫队已经在海上拦截了996名难民和移民，在今年1月到3月期间，从利比亚登陆的难民和移民数量比去年和前年同期显著减少，被拦截的移民和难民主要来自科特迪瓦、苏丹、马里和索马里。

据报道，近期利比亚东部武装"利比亚国民军"不断向首都的黎波里挺近，4日已抵达的黎波里以南80公里处，在位于市区南部的迈提贾机场附近已发生空袭，局势异常紧张，目前该机场已经关闭。联合国秘书长古特雷斯4月5日结束了对利比亚的访问，他在访问中表示希望各方"保持冷静，避免在首都的黎波里及周边地区发生血腥对抗"。

2011年卡扎菲政权倒台后，利比亚政局持续动荡，出现两个议会、两个政府并立局面，受到国际承认的"民族团结政府"和另立山头的 "利比亚国民军"和两派武装冲突不断。恐怖组织和极端组织趁机在利比亚境内扩张势力范围。在联合国斡旋下，利比亚冲突各方自2014年9月起已进行多轮对话，并于2015年12月签署《利比亚政治协议》。然而，迄今为止，协议并未真正得到落实。在利比亚很多地区，暴力冲突、社会不稳定和犯罪行为愈演愈烈。经济滑坡、公共服务的缺乏也让利比亚人民越发失望。政权真空还影响到该国的安全局势，让恐怖分子有机会卷土重来。联合国支持的谈判计划于4月14至16日举行，旨在就新一轮选举的蓝图进行讨论。