参议院议长纳扎尔巴耶娃会见土库曼斯坦驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 -- 据参议院新闻处消息，参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃9日会见土库曼斯坦驻哈萨克斯坦大使托伊勒·库梅科夫。

消息称，议长热情迎接贵宾的到来并指出哈-土两国数世纪以来基于友谊和相互信任的战略伙伴关系。

会谈期间，双方就作为国家间互动重要组成部分的议会加强合作关系以及前景问题进行了讨论。会中，纳扎尔巴耶娃邀请库梅科夫为加强两国议会间合作作出贡献。此外，土库曼斯坦驻哈大使邀请参议院议长对阿什哈巴德进行正式访问并向其递交了将在阿瓦扎举行的首届里海经济论坛的邀请函。

纳扎尔巴耶娃指出，两国政府间经济、科学技术和文化合作委员会应成为实施旨在增加双边贸易额任务的有效机制。

会中，参议院议长还就边境双边合作前景以及土库曼巴希-贝克达什-哈萨克斯坦汽车公路和横跨卡拉博加兹湾的大桥等项目计划同土库曼斯坦驻哈大使进行了讨论。

最后，库梅科夫高度评价首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在废除核武器运动、促进一体化进程方面的领袖作用以及为保障全球和地区安全作出的巨大贡献。

【编译：冰山】