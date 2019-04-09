总统任命哈萨克斯坦驻挪威大使

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 -- 据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日签署命令，任命哈萨克斯坦驻挪威特命全权大使。

根据总统令，叶尔肯·哈德尔别克吾勒·阿赫音詹诺夫被任命为哈萨克斯坦驻挪威新任大使。

【编译：小穆】