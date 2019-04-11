阿巴耶夫：伊斯兰-和平与宽容的宗教

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 主题为《精神丝绸之路-伊斯兰和青年：现代挑战》宗教与科学研讨会11日在首都努尔-苏丹举行。

来自中亚五国、俄罗斯、中国、芬兰和蒙古等国家的300多名总穆夫提、国家宗教事务代表和知识分子代表出席了研讨会。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫和哈萨克斯坦总穆夫提塞利克拜-哈吉•乌拉兹吾勒出席会议并发表讲话。

阿巴耶夫在讲话中说："哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫曾多次说过宗教信仰和谐在国家和人民繁荣发展的重要性。伊斯兰教在中亚地区中始终是和平与宽容，以及具有创造力与和谐的宗教。哈萨克斯坦作为世俗和多民族和宗教国家，尊重所有民族的宗教信仰和民族传统。因此，首任总统纳扎尔巴耶夫在首都举行了世界和传统宗教领袖大会。"



阿巴耶夫强调，出身于中亚地区的阿布·纳斯尔·阿里·法拉比、伊本·伊斯梅尔·布哈里和艾哈迈德·亚萨维等多个著名伊斯兰学者为人类文明和科学的发展做出了巨大的贡献。因此，后代们应沿着祖辈们为我们留下道路继续前进。

"我们需要正确塑造年轻一代的价值观，要防止他们跟随错误思想。要正确宣传历史、文化和宗教知识。哈萨克斯坦政府也将会继续保障各族群众和谐繁荣发展。"他说。



总穆夫提在讲话中指出，要铭记历史，保障社会和谐发展。

"丝绸之路不仅是经济和贸易，文化和文明的中心，也是各种宗教的发源之地。历史学家们证明，丝绸之路一带的伊斯兰教、佛教和基督教一直和平共处，共同繁荣。"他说。

据悉，举行本届研讨会旨在加强欧亚国家和中亚国家宗教之间的友好关系，防止恐怖主义和极端宗教主义的传播。

【编译：小穆】