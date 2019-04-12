国际科研团队在菲律宾发现新的古人类物种

哈通社/努尔-苏丹/4月12日 -- 据新华社消息，法国研究人员领衔的一个国际团队在新一期《自然》杂志发表研究报告称，他们在菲律宾吕宋岛发现了一个全新的古人类物种，并将其称为"吕宋人"。这一新发现显示出古人类在东南亚地区进化的多样性和复杂性。

研究报告说，科研人员分别于2007年、2011年和2015年在菲律宾北部吕宋岛的卡亚俄洞穴遗址中发掘出骨骼和牙齿等化石，这些化石来自至少三个古人类个体。

对化石的分析显示，其中两个样本可追溯至距今至少5万年和6.7万年。研究人员说，这是菲律宾已知最古老的古人类化石，早于此前发现的智人化石，后者大约生存在距今3万年至4万年前。

研究显示，"吕宋人"的骨骼化石区别于其他古人类化石，呈现"混杂"的特点。比如其臼齿非常小，类似于智人，但其整体牙齿大小、牙齿和前磨牙的比例等更类似于南方古猿或直立人，脚趾骨化石也与南方古猿类似。脚趾骨和手指骨的曲线显示"吕宋人"可能擅长攀爬树木。

智人是现代人类的祖先，而直立人和南方古猿古老得多，并且早已灭绝。

科研人员认为，"吕宋人"的一些特征与南方古猿相似，而其他特征则类似于智人。研究报告作者、法国国家自然历史博物馆研究人员佛洛朗·德特鲁瓦对媒体推测认为，"吕宋人"有可能是直立人的后代，但还需进一步研究。