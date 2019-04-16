东京奥运具体赛程公布 多个项目决赛定在上午

哈通社/努尔-苏丹/4月16日 -- 据日本共同社报道，2020年东京奥运会和残奥会组委会16日公布了奥运具体赛程，田径的田赛及径赛共9个项目的决赛安排在上午开始的时段。此外美国职业篮球联赛NBA明星选手有望出场的篮球及沙滩排球的决赛也定于上午开始。上午、下午都将展开激烈的奖牌争夺战。

奥组委计划5月开始受理门票抽签申请。与已决定上午进行决赛的游泳一样，赛程反映了出巨资购买播放权的美国电视台的意向，然而奥组委表示，观众较少的上午也"希望能满座"。

男女马拉松的开始时间出于防暑观点提前1小时，正式决定为上午6点。



2020年7月24日的开幕式前，22日上午9点垒球日本战将在福岛县开启奥运第一赛。首枚金牌将从25日的射击女子气步枪中产生。田径男子100米决赛及女子马拉松等人气项目集中在8月2日。棒球、男足等最多30个项目的决赛目前定于闭幕式前一天的8日举行。

柔道7月25日起从轻量级开启比赛，8月2日起的摔跤日本期待奖牌的女子项目将从重量级开始。乒乓球定于7月30日、31日，网球在8月1日、2日，羽毛球在8月2日、3日分别举行女单和男单决赛。

决定在上午开始田径的部分田赛及径赛项目、篮球、沙滩排球的决赛。这是继游泳后为配合存在时差的美国电视台播放黄金时段的安排，多场决赛定在上午的情况十分罕见。



上午决赛的田径田赛及径赛项目较里约热内卢奥运的8个项目增加了一种，共9项。近年的奥运通常将篮球、沙滩排球的决赛安排在下午至晚上。奥组委表示"也有来自海外观众的意见是事实"，另一方面强调称"从力争上午也满座的角度来看，安排得非常平衡"。

然而，田径中决赛定在上午的男子110米栏等在日本人气不能说很高，能否吸引观众还是问号。也有意见称，一般来说选手上午身体活动性较差，将影响调整状态。这一安排很难说实现了奥组委提出的大会愿景即"所有运动员都能发挥最佳表现的大会"。

