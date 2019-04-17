总统赞誉迪玛希：为歌唱艺术而生的存在

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 - 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫相信歌手迪玛希•库达伊别尔艮将在艺术道路上取得更多成就。

据悉，在对乌兹别克斯坦进行国事访问并出席乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年系列活动开幕式期间，托卡耶夫总统接见了歌手迪玛希•库达伊别尔艮。



总统随后在新近开通的个人INS账号上表达了对这位青年歌手的赞赏。







总统写到："迪玛希•库达伊别尔艮--是为歌唱艺术而生的存在。他是一个真正的人才，是向世界展示哈萨克艺术的大师。我祝福迪玛希不断登上更多的艺术高峰，我也坚信他必然能够如此。"



根据此前报道，歌手迪玛希•库达伊别尔艮参加了15日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的旨在庆祝乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年而举行的盛大晚会，并向乌兹别克斯坦观众演唱了著名歌曲《一个忧伤者的求救（Sos d'un terrien en detresse）》。值得一提的是，迪玛希正是凭借这首歌曲在《歌手》节目中，迅速成为了中国家喻户晓的明星人物，并进而走向了世界的舞台。





出席晚会的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔季约耶夫均对迪玛希的表演予以高度肯定，并报以掌声。







【编译：木合塔尔·木拉提】