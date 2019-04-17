哈萨克斯坦代表团前往中国进行市场研究

哈通社/上海/4月17日-据外交部新闻消息，多个哈萨克斯坦出口企业代代表日前前往中国进行工作访问。

消息称，在哈萨克斯坦驻中国上海总领事馆的组织下，"丝绸之路"出口中心、农产品出口商协会、"先锋" 有限公司以及"列普斯蜂蜜"有限公司等多个哈萨克斯坦出口企业的相关代表对中国进行工作访问。



访问期间，哈萨克斯坦代表同当地工商会、认证机构、自由贸易区、"Bailan"公司等企业代表进行会面，并前往当地进口产品检验中心进行参观，熟悉了对进口产品的标准化认证等流程。



此外，哈萨克斯坦代表团对杭州、义乌和福州等城市进行访问，与当地企业代表会面，并向他们赠予了哈萨克斯坦农产品。



为熟悉中国的商品促销体系，哈萨克斯坦代表团参观了位于杭州从事消费品广告、设计和包装的控股公司。该公司向哈萨克斯坦代表团提议开设合资企业并提供咨询和法律服务，以促进哈萨克斯坦产品进入中国市场。



同时，哈萨克斯坦代表团同义乌市副市长举行会谈。会谈期间，义乌市政当局表示有意支持哈萨克斯坦的出口企业，并邀请他们参加于5月23-26日期间在义乌市举行的国际商品交易会。



根据此次访问结果，中方提议在上海开设"丝绸之路"出口中心代表处，以促进哈萨克斯坦产品进入中国市场，帮助哈萨克斯坦生产商与中方建立长期的合作关系。



【编译：达娜】