突厥议会交通部长第四次会议在比什凯克举行

哈通社/比什凯克/4月18日 -- 据突厥议会新闻处消息，突厥语国家合作委员会（突厥议会）交通部长第四次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。

据了解，突厥议会秘书长巴赫达特•阿穆列夫、吉尔吉斯斯坦交通和道路部长扎纳特·别依舍诺夫、哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长别热克·哈玛利耶夫、土耳其运输和基础设施副部长塞利姆·杜尔逊、阿塞拜疆运输通讯和高科技部交通管理局局长扎维德·纳扎拂夫、匈牙利创新科技部运输政策国务秘书拉斯洛·莫斯奇诺等人出席会议。

会中，突厥议会秘书长强调指出交通领域在社会和经济发展中的重要作用，并表示，交通领域是成员国之间加强合作层面上具有巨大潜力的方向之一。

此外，阿穆列夫还提到了跨里海国际交通走廊近两年内发生的变化以及"巴库-第比利斯-卡尔斯"铁路、"马尔马雷" 隧道、亚武兹苏丹塞利姆大桥以及"欧亚"隧道等项目的重要性。

会议期间，与会代表们就组织跨里海国际交通走廊贸易旅游团问题交换了意见。

此外，根据会议结果，各代表们决定于2019年5月在阿克套市举行国际物流论坛。

最后，突厥议会成员国海港代表们签署了旨在促进库里克港成为兄弟港口的相关附加协议。

据悉，突厥语国家合作委员会（突厥议会）交通部长第五次会议将于2020年在匈牙利首都布达佩斯举行。

【编译：冰山】