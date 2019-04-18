中国的九华山和沂蒙山入选教科文组织世界地质公园

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 - 据新华社消息，联合国教科文组织执行局会议17日决定，正式批准中国九华山地质公园和沂蒙山地质公园列入世界地质公园网络名录。

教科文组织当天发布公告说，中国、智利、克罗地亚、厄瓜多尔、西班牙、挪威和秘鲁7个国家的8处地质遗产被正式列入联合国教科文组织世界地质公园网络名录，其中包括中国的上述两处地质公园。至此，列入世界地质公园网络名录的公园总数上升至147个，分别来自41个国家和地区。

九华山地质公园位于安徽省池州市青阳县境内，是中国佛教四大名山之一，它以佛教文化和奇丽的自然景观为特色。由于花岗岩的垂直节理特别发育，加上长期的雨水冲刷、风化剥蚀等外力作用，形成了奇峰峻岭、重峦叠嶂、悬崖峭壁、怪石峥嵘的花岗岩山地地貌。



沂蒙山地质公园位于山东省临沂市，由蒙山园区、钻石园区、岱崮园区、孟良崮园区和云蒙湖园区组成。园区内最古老的地层、太古宙大规模的侵入岩系真实地记录了中国北方早期地壳形成演化的历史。这里有中国最早的金伯利岩型金刚石原生矿，已经产出180万克拉金刚石。这里是岱崮地貌的命名地，崮群簇集，形态典型，蔚为壮观。



根据公告，教科文组织执行局会议还批准了中国伏牛山地质公园、三清山地质公园和泰山地质公园的扩园申请。

世界地质公园网络在联合国教科文组织的支持下于2004年启动，旨在鼓励地质遗产专家与从业人员展开合作，并寻求促进对地质灾害、减灾战略和气候变化的认识。