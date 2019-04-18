分析人士：地区间论坛是加强哈乌合作关系的关键步骤

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 -- "经济研究所"股份公司分析和全球经济中心首席专家穆赫塔尔·库勒詹18日就托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦进行的国事访问发表个人观点并指出，哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦地区间合作论坛将有助于加强两国合作关系。

"沙夫卡特·米尔济约耶夫就任乌兹别克斯坦总统以来开始重视与包括哈萨克斯坦在内的邻国加强合作关系。由此，乌兹别克斯坦对独联体国家一体化进程逐渐开放，并更加明确与哈萨克斯坦合作的重要性。"库勒詹说。

"迎接外国领导人的外交礼仪特征体现出了两国关系水平。对乌兹别克斯坦进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫受到了热情欢迎。两国领导人出席的乌兹别克斯坦'哈萨克斯坦年'开幕仪式也举行的非常隆重。如此尊重只有关系紧密、盟友国家领导人才能体会到。"专家说。

分析人士指出，哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦地区间论坛是加强两国合作关系的关键步骤之一。此外，双方明确了经济合作方向，其旨在使两国双边贸易额增至50亿美元。与此同时，哈萨克斯坦国家经济部与乌兹别克斯坦投资和对外贸易部签署的关于建立"中亚"国际贸易经济合作中心的谅解备忘录也将为促进经贸合作作出贡献。

【编译：冰山】