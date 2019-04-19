外交部部长阿塔穆库洛夫会见韩国驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/4月19日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫19日会见韩国驻哈萨克斯坦大使金大植。

外交部部长指出，恰逢哈-韩建立战略伙伴关系10周年之际，韩国总统文在寅对哈萨克斯坦进行的国事访问将成为两国双边关系重要事件。

据了解，韩国总统文在寅访问框架下将同哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以及政府总理阿斯哈尔·马明举行会谈。

与此同时，双方将重点关注哈-韩商业论坛的筹备工作。论坛框架下，双方有望签署一系列商业协议，并组织工业、农业、基础设施、医疗以及数字化等领域一系列投资项目展会。

会谈期间，双方还就双边合作重点问题以及朝鲜半岛现状交换了意见。

此外，双方指出进一步加强传统友好关系的共同愿景以及不断深化的经贸、人文领域互利合作关系。

值得一提的是，2018年哈萨克斯坦与韩国货物流通量达39亿美元，其中哈萨克斯坦对韩国出口总额达29亿美元。2005年至2018年，韩国对哈萨克斯坦经济直接投资总额达50亿美元。目前哈萨克斯坦境内共有近500韩资企业运营，其中包括近几年取得良好成果的现代汽车、LG、三星、樂天制果、SK集团、Dongil Highvill等公司。

【编译：冰山】