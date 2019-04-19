哈萨克斯坦为吸引更多的外籍游客将推出探险旅游项目

哈通社/阿拉木图/4月19日 -- "2019年阿拉木图旅游节"19日在阿拉木图市正式开幕。

哈萨克旅游国有公司副执行主席提穆尔·杜伊森哈利耶夫表示，哈萨克斯坦拥有很多人们稀少的优美自然景区。因此，组织探险旅游项目将会吸引更多的外籍游客。



据他介绍，哈萨克旅游公司今年计划组织4 个国际探险旅游方向。其中包括天山之路和玄奘之路，以及阿拉木图和努尔-苏丹路线。

"'东方路线'国际探险小组将由著名的地理学家、探险者斯蒙诺夫带队，而'丝路'探险小组将经过中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和印度等国家。'玄奘之路'是中国唐代高增玄奘于公元七世纪开辟的。这一历史路在全球探险者中非常有名。" 杜伊森哈利耶夫说。



他还介绍称，其他两个国际探险小组将骑马从首都努尔-苏丹市和阿拉木图市两个方向出发。

"很多外国人都对哈萨克游牧生活并不太了解。说到游牧人，他们都会联想到蒙古人和柯尔克孜人。哈萨克斯坦是伟大草原之国，也是人类最早驯马的地方。我们必须向世界展示这一切。" 杜伊森哈利耶夫说。

【编译：小穆】