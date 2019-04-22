哈韩两国签署了一系列合作协议

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与韩国总统文在寅22日在总统府举行了小范围和大范围会谈。

根据会谈结果，双方签署了以下一系列合作协议：

1. 哈萨克斯坦总检察院与韩国外交部之间的《哈萨克斯坦与韩国之间引渡条约》；

2. 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与韩国贸易、工业和能源部之间的《2019-2022年"微风"新经济合作项目》；

3. 哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部与韩国科学和信息通信技术部之间的联合落实"第四次工业革命"规划相互谅解备忘录；

4. 哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部与韩国科学和信息通信技术部之间的信息和通讯领域合作意向书；

5. 哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部与韩国科学和信息通信技术部之间的和平利用及研究外层空间相互合作谅解备忘录；

6. 哈萨克斯坦卫生部于韩国保健福祉部签署了《医疗卫生领域"微风"项目落实计划》；

7. 哈萨克斯坦财政部国家收入委员会与韩国海关总署之间的《授权经营者程序的相互认可》谅解备忘录。



【编译：小穆】