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    15:36, 23 四月 2019 | GMT +6

    总统任命"拜科努尔"航天中心特别代表

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    哈通社/努尔-苏丹/4月23日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日任命了"拜科努尔"航天中心哈萨克斯坦特别代表。

    根据总统令，巴赫特詹·毕利阿勒吾勒·纳马耶夫被任命为哈萨克斯坦总统"拜科努尔"航天中心特别代表职务。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 拜科努尔 总统 黄金储备
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