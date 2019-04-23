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15:36, 23 四月 2019 | GMT +6
总统任命"拜科努尔"航天中心特别代表
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哈通社/努尔-苏丹/4月23日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日任命了"拜科努尔"航天中心哈萨克斯坦特别代表。
根据总统令，巴赫特詹·毕利阿勒吾勒·纳马耶夫被任命为哈萨克斯坦总统"拜科努尔"航天中心特别代表职务。
【编译：小穆】
标签:
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