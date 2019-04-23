驻华大使努雷舍夫接受中国媒体专访

哈通社/努尔-苏丹/4月23日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，在第二届"一带一路"国际合作高峰论坛举行前夕，哈萨克斯坦共和国驻华特命全权大使沙赫拉特·努雷舍夫接受中国媒体专访时透露，作为第一个积极响应和参与"一带一路"倡议的国家，哈萨克斯坦国家元首将率领40人代表团参加此次高峰论坛。

沙赫拉特·努雷舍夫大使说："哈萨克斯坦将会继续参与'一带一路'倡议和'光明之路'新经济政策的对接工作"。

六年来，共建"一带一路"硕果累累，国际认同达到新深度，互联互通取得新进展，投资贸易呈现新局面，金融合作展示新气象，人文交流开启新篇章。沙赫拉特·努雷舍夫大使表示，"作为长期的友好伙伴，中国是哈萨克斯坦经济直接投资的主要国家之一，在过去10年中，投资额超过150亿美元"。工业投资合作是"光明之路"新经济政策和"一带一路"倡议对接的实际步骤之一，这是确保哈萨克斯坦与中国之间贸易投资关系稳定发展的新动力。目前，中国与哈萨克斯坦已开通5对常年对开口岸、5条油气跨境运输管道、2条跨境铁路干线和1个国际边境合作中心，中哈连云港物流合作基地、"霍尔果斯-东大门"经济特区无水港、"欧洲西部-中国西部"高速公路、过境哈中欧班列等项目相继落地运营。哈中工业投资合作项目清单包括能源、农业、石油和天然气、石化、化工、冶金、建筑、工业、采矿、汽车制造、运输，基础设施以及投资和金融领域等55个项目，总价值超过270亿美元。建造了哈第一个电解铝厂、第一座大型水电站，奇姆肯特现代化炼厂、库斯塔奈市汽车部件组装厂、阿克托盖铜矿选厂、阿克套沥青厂、梅纳拉尔水泥厂、亚洲大口径钢管厂、爱菊农产品加工园区等项目雨后春笋般落地投产。双方设立了中哈产能合作基金，开展本币结算和证交所合作，设立了中哈地方合作论坛，举办了"中国旅游年"，开设了5所孔子学院，创办了首家中国研究中心。中哈共建"一带一路"在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面均取得令人瞩目的早期收获。

与此同时，沙赫拉特·努雷舍夫大使特别指出，"文化和人文合作是加强互信、友好和睦邻的基础，两国文化交流合作正处于积极发展的阶段"。从2015年开始，哈中国家机构、商业圈、青年以及知识界代表参加每年举办"阿拜诗朗诵"活动。目前，在文化和人文领域合作的重点项目是首部哈中合拍电影《音乐家》，电影讲述了哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫和中国著名作曲家冼星海之间深厚友谊的故事。值得一提的是，在"一带一路"倡议的框架下，哈国与中国合作伙伴共同实施教育和研究项目（建立大学之间的合作，举行科学研讨会议，书籍翻译，捐款等）。其中包括是哈萨克斯坦在中国开设了4个研究中心，分别落户上海外国语大学，北京外国语大学，大连外国语大学和西安外国语大学。2018年哈萨克斯坦经济研究中心在杭州浙江财经大学开设。另外一个具有合作前景的方向是在图书出版领域。2018年10月哈萨克斯坦国国家翻译中心和中国民族出版社签署了关于翻译和出版《哈萨克优秀小说精选集》《哈萨克优秀诗歌精选集》中文版的协议。两国之间文化互动显示出其多样性和独特性，加深了两国彼此的文化交流，开辟了文化领域合作的广阔前景。

沙赫拉特·努雷舍夫大使告诉记者，"目前，哈萨克斯坦共和国的经济发展已经度过了新现实的适应期，并超过了全球平均GDP增长率，2018年为4.1％"。2018年，几乎所有经济下属部门都出现了正增长。短期经济指标包括6个主要行业（工业，农业，建筑业，贸易，运输，通讯）的发展形势，这一指标达104.7％。沙赫拉特·努雷舍夫大使特别指出，在贸易领域（+ 7.6％），运输领域（+ 4.6％），工业（+ 4.1％）和建筑业（+ 4.1％）的正增长态势。有利的宏观经济背景在2018年哈萨克斯坦经济增长扮演了关键作用，同时通货膨胀率放缓至5.3％。此外，实施战略文件和国家项目对哈萨克斯坦建立新的经济增长模式产生了积极影响。

同时，他告诉记者，今年的主要事件是确保哈萨克斯坦共和国的国家政治权力的连续性以及即将于2019年6月9日举行的总统选举，这表现出了哈萨克斯坦共和国国内外政策的可预测性和稳定性，能够进一步开展有效和成功实施哈萨克斯坦共和国首任总统纳扎尔巴耶夫提出的社会计划和战略目标。

面对未来的国际形势和经济发展，沙赫拉特·努雷舍夫大使说，哈萨克斯坦政府在2025年的战略规划框架内，计划进行7项系统改革：为稳定增长开发人力资本;采用工业4.0技术，经济数字化和建造创新基础设施来实现部门技术现代化;通过发展竞争环境和出口潜力激活私营部门;通过遵守法律，防止腐败和发展法律文化，创造良好的社会经济环境;缩短地区之间的社会经济差距，同时确保基本生活质量水平;形成人民强大和忠诚的团结的民族，提高个人竞争力和公民的实用主义;加强国家和地方执行机构和组织作为国家改革推动者的作用。

沙赫拉特·努雷舍夫大使表示，"一带一路"已经成为本世纪最具包容性的多边倡议，为参与该倡议的各国提供了加强合作，共同发展的机遇。相关国家必须遵守现有的国际准则，尊重各国的相关政策，推动贸易与投资自由化和公平透明。