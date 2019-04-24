政府总理会见外交使团代表 讨论改善投资环境问题

哈通社/努尔-苏丹/4月24日-据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明24日会见美国商会执行总裁多丽丝•布雷德贝里、加拿大大使尼古拉斯•布鲁索、英国大使迈克尔•吉福德、欧盟大使斯文-奥洛夫•卡尔森，以及美国驻哈使馆临时代办特奥多•林。

会谈期间，各方就扩大投资合作，并在发展支持投资者生态系统机制框架内增加互动等问题进行讨论。



会上，总理提到了我国经济、贸易和投资领域的增长态势。他指出，2018年，哈萨克斯坦外国直接投资额增长15.8%，达240亿美元；对外贸易额增长20%。



美国商会执行总裁布雷德贝里表示，哈萨克斯坦政府特别重视为投资者们创造有利的投资环境并加强他们的权利保护，这对投资者们非常有帮助。



同时，外交使团代表们强调了投资合作的潜力，均表示有兴趣改善我国投资环境，并进一步促进相互合作。他们指出，在吸引投资协调理事会级别框架内同政府总理就投资项目的实施问题进行直接和自由地讨论，是增加投资者信心的重要因素之一。



此外，政府第一副总理兼财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫谈到了吸引外资的有效方法等问题。



会议最后，总理马明强调，哈萨克斯坦政府将尽一切努力改善投资环境，为外国投资者和企业创造有利条件，并表示相信新的强化措施将大大促进投资合作。



【编译：达娜】