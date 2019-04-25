哈萨克斯坦将通过优惠政策向伊朗出口哪些商品

哈通社/努尔-苏丹/4月25日 -- 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）25日召开全体会议，通过《关于批准第一方欧亚经济联盟成员国与第二方伊朗伊斯兰共和国之间建立自由贸易区临时协议》法案。

消息称，该协议于2018年5月签署，而关于与伊朗建立自由贸易区的建议于2014年在第四届里海沿岸国家首脑峰会上由首任总统纳扎尔巴耶夫提出。

"这一协议的落实将为国产商品进入伊朗市场以及扩大出口量创造机遇。与此同时，还将成为进入国际市场的机制之一。"国家经济部部长如斯兰∙达列诺夫说。

据统计，2018年哈萨克斯坦与伊朗双边贸易额达5.16亿美元，其中82.6%为哈萨克斯坦商品出口额。哈萨克斯坦向伊朗出口的产品主要涉及大麦、钢铁、油菜籽和羊肉等。

根据该协议，伊朗将降低864种商品的进口关税，而欧亚经济联盟成员国也将减低502种商品的进口关税，其中包括葡萄、糖果产品、餐具、地毯等。

达列诺夫指出，该协议将在获得欧亚经济联盟成员国立法机构批准的60天后开始生效，协议有效期为3年。协议相关规定完全符合世界贸易组织规则。

【编译：冰山】