中国建行获阿斯塔纳国际金融中心金融许可证

哈通社/努尔-苏丹/4月26日-中国建设银行（CCB）日前获得阿斯塔纳国际金融中心金融服务监管委员会（AFSA）颁发的金融许可证。

消息称，日前在北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛资金融通分论坛期间，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫向建行代表颁发许可证。



在此框架内，中国建行将在阿斯塔纳国际金融中心内开设子银行并开展银行业务和资本市场交易活动。



据悉，中国建行是世界第二大资产银行，也是AIFC内外资银行的首家持牌分行。



克里姆别托夫指出，AIFC将在‘一带一路'倡议框架内利用其地理优势，为新丝绸之路和经营公司提供有吸引力的监管制度。同时根据其在欧洲和中国之间的战略地位，AIFC将成为欧亚大陆重要的金融服务中心。



此外，AFSA首席执行官穆哈塔尔•布别耶夫表示，非常欢迎中国建行加入阿斯塔纳国际金融中心金融服务监管委员会行列。

建行董事长田国立表示，"一带一路"倡议最先在新丝绸之路沿线最重要的国家之一--哈萨克斯坦提出，并指出AIFC内的分行将涵盖建设银行所有的业务能力，以充分促进和支持中哈之间的贸易和投资合作。



他还表示，AIFC内的分行将致力于实施"一带一路"倡议，为中国两国的发展和互动提供高标准的财务建议。同时，该行计划将在AIFC内建立中国与中亚国家之间的金融合作平台。



【编译：达娜】