纳扎尔巴耶夫：欧亚大陆重新走向联合

哈通社/北京/4月26日 -- 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫26日在第二届"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式上发表讲话时谈及了哈萨克斯坦过境运输潜力。

纳扎尔巴耶夫指出，"一带一路"倡议最大的成就是克服地理和不平等的挑战。

"目前，欧亚大陆重新走向联合。就像2千年前一样，欧亚大陆偏远地区各个部分重新联合在一起。我们在短期内克服了自然因素和地缘政治矛盾，一起建立了经济通道。各国之间的互信框架下，东南亚商品借助现代化运输线仅花2天的时间运抵到北欧国家。"

纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，连接着亚洲和欧洲大陆，拥有优越的地理优势。

"为有效落实过境运输潜力，我们将'光明大道'国家规划和中国'一带一路'倡议进行了对接。近10年，哈萨克斯坦对基础设施和交通运输领域建设进行了300亿坚戈投资。根据结果，我们建成和翻修了全长3千公里铁路和1.25万公里汽车道路。此外，海港和航空运输基础设施进行了重建。我国在短期内建成了具有竞争力的过境运输枢纽。这些运输线都经过我们、中亚地区的邻国们通往其他国家。"纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统还表示，经过哈萨克斯坦链接中国和欧洲，以及俄罗斯的"西欧-中国西部"国际公路运输走廊已交付使用。此外，中国连云港哈萨克斯坦运输端正在运营当中。"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-波斯湾"国际铁路运输线也正式投入营运。

【编译：小穆】