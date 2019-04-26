哈萨克斯坦共和国首任总统—民族领袖纳扎尔巴耶夫在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的讲话

哈通社/北京/4月26日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫26日出席在北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式并发表讲话。

出席开幕式时，民族领袖纳扎尔巴耶夫感谢中国国家主席习近平的热情款待和邀请其参加论坛。

-"中国有句俗语：'要致富，先修路'。这完全体现了今天我们共同重建的伟大'丝绸之路'的历史。两千年前，得益于人民的勇气和进取，在欧亚大陆建立了统一交通网。这也是人类历史上首个全球化的雏形。"哈萨克斯坦首任总统说道。

努尔苏丹纳扎尔巴耶夫指出，在过去的三十年里，有许多关于欧亚"丝绸之路"复兴的构想，但是这些构想从未实施过。

- "似乎未来人类发展的趋势似乎已经预先确定了。 然而，2013年中国在哈萨克斯坦提出建设'丝绸之路'的倡议不仅在现代地缘政治条件下具有可行性，而且在过去五年半的发展中也取得了成功，"民族领袖说道。

努尔苏丹纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦从一开始就支持"一带一路"倡议并重点关注第一届论坛所取得的成果。

"国际社会已经疲于应对复杂的地缘政治概念，这正在成为地缘经济和合作发展的障碍。而'一带一路'不仅仅为经济合作提供了一系列新机遇，也体现在更多方面。这个倡议将世界上120多个国家的历史利益、安全、广泛的经贸和繁荣包含在内，"首任总统说道。

民族领袖强调，尽管存在政治矛盾、制裁和贸易战，但该倡议内的贸易额正在增长，已超过5万亿美元。

努尔苏丹纳扎尔巴耶夫指出，"一带一路"倡议代表了全新的全球化模式。

"历史的进程正在将全球一体化的中心重新导向东方。我们正在目睹亚洲成为21世纪的中心，世界GDP的28%存在于这个区域，而且这个数字还将不断增长。全球化趋势为合作提供新方向，首任总统说道。

民族领袖还指出了"丝绸之路经济带"与欧亚经济联盟对接项目的现有潜力。

- "一带一路"倡议能够规避地理和发展不平等的挑战。 欧亚大陆再次团结起来。 就像两千年前一样，将我们大陆最不同和遥远的地区连接成统一的网络。很短时间内我们共同建立了规避复杂的自然景观和地缘政治矛盾的经济走廊，"纳扎尔巴耶夫说道。

哈萨克斯坦首任总统谈强调了基础设施发展的和过境运输潜力提高的成果。

- "在过去十年中，哈萨克斯坦已投资约300亿美元用于基础设施和交通和物流资产及资格的发展。 近3000公里的国家铁路和12.5万公里的公路已经现代化或投入使用。重建了国内海港和空港。因此，短时间内在哈萨克斯坦建立了一个现代化且具有竞争力的过境运输枢纽，"民族领袖说。

此外，纳扎尔巴耶夫还谈到了在哈萨克斯坦的积极参与下实施的物流项目。

- "自2016年以来，正在成功实施'光明之路'新经济政策与'丝绸之路经济带'倡议的对接。经过俄罗斯和哈萨克斯坦、欧洲同中国修建了西欧 - 中国西部'国际公路相连。哈萨克斯坦在中国连云港港口建有物流码头。'哈萨克斯坦 - 土库曼斯坦 - 伊朗 - 波斯湾'铁路正在积极运输。从中国到南高加索、土耳其和欧洲的货物越来越多地通过哈萨克斯坦阿克套和库里克港口进行转运，"哈萨克斯坦首任总统说道。

民族领袖强调，中国国家主席习近平通过建设"一带一路"，呼吁共同构建人类命运共同体。

"这项世界政治的新构想与我'G-Global'的倡议是一致的，G-Global旨在巩固所有国家的利益，"纳扎尔巴耶夫说。

最后，纳扎尔巴耶夫祝贺中华人民共和国成立70周年并祝愿中国在达到国家发展目标取得成功。