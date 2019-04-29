分析人士称油价近期大起大落系受政治因素影响

哈通社/努尔-苏丹/4月29日 --受地缘政治因素影响，国际油价近期出现暴涨暴跌。由于美国计划全面禁止伊朗石油出口，国际油价出现大涨；但随后由于美国总统特朗普致电石油输出国组织(欧佩克)要求降价，国际油价又出现暴跌。分析人士预计，由于地缘政治局势的不确定性，国际油价近期或将持续出现大幅震荡。

据新华社消息，美国白宫22日发布声明说，美国政府此前给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免在今年5月初到期后将不再延续。这一消息导致国际油价当天暴涨。

截至22日收盘时，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.7美元，收于每桶65.7美元，涨幅为2.66%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.07美元，收于每桶74.04美元，涨幅为2.88%。

美国去年11月重启对伊朗能源和金融等领域制裁，但为稳定国际原油市场供应，美国当时给予印度、土耳其等8个伊朗原油进口国家和地区暂时性制裁豁免。伊朗4月日均原油出口量超百万桶，美国强化对伊制裁的决定令市场担忧国际市场原油供应不足。

此外，俄罗斯输往欧洲多国的原油日前出现质量问题，波兰、德国和捷克25日暂停从俄罗斯德鲁日巴输油管道进口原油，这一突发事件也进一步推动油价上涨。

不过，美国总统特朗普26日致信欧佩克要求降价的意外举动打断了油价上涨势头。特朗普的这一表态也引发市场累积的获利回吐压力释放，导致国际油价26日出现暴跌。

截至26日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌1.91美元，收于每桶63.30美元，跌幅为2.93%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.20美元，收于每桶72.15美元，跌幅为2.96%。

对于下一步油价走势，美国投资银行高盛的分析报告认为，美国禁止伊朗石油出口会导致油价上涨。而欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国将在今年6月决定是否把原定为期半年的减产协议延长至下半年，如果欧佩克和俄罗斯在6月后开始增产则将导致油价下跌，因此今后几个月国际油价波动性或将加大。