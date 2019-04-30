利比亚最大油田发生武装冲突

哈通社/努尔-苏丹/4月30日 -- 据新华社消息，利比亚国家石油公司29日发表声明说，利比亚国内最大油田沙拉拉油田发生武装冲突。

声明说，沙拉拉油田186号井发生武装冲突，冲突双方使用火箭弹相互袭击。冲突没有造成人员伤亡，对石油产量也未造成太大影响。声明没有提及冲突方是谁。声明同时呼吁各方在涉及国家能源机构的地方停止军事行动。

沙拉拉油田位于利比亚首都的黎波里以南900公里处，原油日产量达到30万桶，目前由利民族团结政府控制。

控制利比亚东部的"国民军"本月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的民族团结政府军队交战。世界卫生组织驻利比亚办事处26日说，本月初在的黎波里发生的冲突已造成270人死亡、1300多人受伤，战事还造成3万多人逃离家园。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的"国民军"联盟控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。