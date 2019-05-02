哈萨克斯坦驻华大使：“一带一路”让各国发展计划对接

哈通社/努尔-苏丹/5月2日 —— 2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首次提出共同建设"丝绸之路经济带"，成为"一带一路"倡议的开端。位于欧亚大陆中央的哈萨克斯坦有着举足轻重的地理位置。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在接受北京日报记者专访时表示，"一带一路"倡议推动参与各国不同的发展计划和倡议实现对接合作，哈萨克斯坦新经济政策"光明之路"正与"一带一路"积极对接。所有参与国都将从"一带一路"倡议中受益。

记者：5年多来，两国在"一带一路"框架下的合作取得了哪些成果？

努雷舍夫：可以说，"一带一路"倡议为哈中关系的发展提供了新的动力，今天的哈中关系已成为国家合作和取得具体成果的典范。

目前，哈中两国正积极对接新经济政策"光明之路"和"一带一路"倡议。两国有效实施产能和投资领域联合项目，投入资金总额预计超过270亿美元，将新增约2万个工作岗位。

在机械制造、交通物流和农工业领域，双方已成功实施一批项目。大型基础设施项目方面，实施了连云港物流合作基地、"霍尔果斯东大门"经济特区无水港、里海库雷克港、"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"新铁路运输走廊、"西欧-中国西部"国际运输走廊等。今年，我们将在采矿和冶金、机械制造、建筑、化学、加工业和食品行业启动一系列新项目。

2017年，两国共同举办了哈中地方合作论坛，推动哈萨克斯坦和中国各省份间建立直接的联系。

从源头提升经济增长互联水平

记者：您怎样评价"一带一路"倡议在加强互联互通、促进共同繁荣方面所发挥的作用？

努雷舍夫："一带一路"倡议不仅对中国有利，而且对所有参与国都有利。五年多来，"一带一路"倡议已成为在贸易、运输、金融、投资、文化和人文合作领域的全球性综合大型协作项目。在"共商、共建、共享"原则下，"一带一路"加强了宏观经济的协调，推动了不同发展计划和倡议间的对接合作。

充分了解"一带一路"沿线国家的优势和潜力，不断扩大互利合作发展空间，促进共同繁荣，提高在国际市场的整体竞争力，将从源头提升所有"一带一路"倡议参与国家经济增长的综合互联水平。

论坛将发出开放合作积极信号

记者：对本届"一带一路"国际合作高峰论坛，您有哪些期待？

努雷舍夫：哈萨克斯坦将积极参加论坛的12个专题会议和正式活动。

"一带一路"框架下如何更有效地开展合作是当前的热点话题。我相信，"一带一路"参与国家将积极围绕抓住发展机遇、提高战略和发展计划互补性、保障项目高标准实施等问题进行探讨。因此，我希望论坛与会者能明确合作优先事项，并在实现高质量合作方面取得具体进展。

在保护主义和单边主义冲击国际贸易的背景下，我认为本届论坛将发出加强国际经济合作、促进全球增长、建立开放全球经济的积极信号。

"人类命运共同体"意义重大

记者：习近平主席提出的"构建人类命运共同体"理念得到越来越多的认同。您如何看待这一理念？

努雷舍夫：今天，中国在国际舞台上扮演着越来越重要的角色，在全球一体化进程中发挥着越来越重要的作用。构建人类命运共同体的理念对国际社会有十分重要的意义。

近年来，人类命运共同体理念正稳步实践。如果观察整个现代史，可以发现人类一直在追求的目标就是创造公平的世界秩序。21世纪正是世界应该摒弃战争和冲突的时代，人类应该共同前进和生活，追求共同繁荣。习近平主席的这一理念是推动建立世界各国良好关系典范的真知灼见。

来源：哈萨克斯坦驻中国大使馆官网