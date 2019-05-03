哈萨克斯坦大使会见新加坡国会议长

哈通社/努尔-苏丹/5月3日-哈萨克斯坦驻新加坡大使叶森•苏莱曼日前会见新加坡国会议长陈川仁。

会谈期间，大使向新加坡方面介绍了哈萨克斯坦近期举行的最高权力交接，以及计划于今年6月9日举行的总统选举。



苏莱曼还提到了哈萨克斯坦外交代表在北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛上介绍的首任总统纳扎尔巴耶夫提到的欧亚倡议，并提到了哈萨克斯坦在在建立现代交通枢纽方面的投入：为基础设施和交通和物流资产及资格的发展已投资约300亿美元。



大使表示，两国之间的互访有助于合作关系的发展，并指出哈莉玛•雅各布曾于2017年作为新加坡国会议长访问哈萨克斯坦，而达丽哈•纳扎尔巴耶娃曾作为哈萨克斯坦参议院国际关系、国防及安全委员会主席于2018年访问新加坡。



此外，苏莱曼还向陈川仁转达了哈萨克斯坦现任参议院议长纳扎尔巴耶娃的诚挚问候。



同时，哈萨克斯坦大使邀请陈川仁出席于9月23-24日期间在努尔-苏丹举行的《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》欧亚国家议会议长第四次会议。



最后，双方还就其他亚信会议、世贸组织等国际倡议进行讨论，并表示哈新两国可在次框架内进行有效合作。



【编译：达娜】