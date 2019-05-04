哈通社/努尔-苏丹/5月4日-哈萨克斯坦将向土耳其出口军用产品。

据哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部新闻消息，哈萨克斯坦代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的第14届国际国防工业博览会。



活动期间，数字发展、国防和航空航天工业部属下的"Kazakhstan Aselsan Inzhiniring"有限公司同土耳其企业签署了向土耳其出口光电器件的相关协议，同时签署了有关对哈萨克斯坦境内直升机电子设备综合体进行现代化工程的备忘录。



展览期间，哈萨克斯坦代表团同外国企业代表举行了近20次各类会议。根据会议结果，5家土耳其企业代表将对努尔-苏丹进行访问，以确定实施国防领域联合项目的技术机制。



值得一提的是，出席此次国际国防工业博览会的哈萨克斯坦代表团由数字发展、国防和航空航天工业部副部长塔勒哈特•詹朱曼诺夫带领，哈萨克斯坦国防工业综合体的相关产品引起外国合作伙伴们的极大兴趣。



近期，这些产品还将在白俄罗斯明斯克举行的MILEX-2019和在俄罗斯库宾卡举行的АРМИЯ-2019国际武器和军事装备展览中展出。



【编译：达娜】