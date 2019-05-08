第十二届阿斯塔纳经济论坛：《激励增长：人、城市、经济》

哈通社/努尔-苏丹/5月8日-第十二届阿斯塔纳经济论坛（AEF）5月16-17日在首都努尔-苏丹举行。届时，全球化的领先人才和专家们将齐聚一堂，讨论全球经济面临的挑战，并为哈萨克斯坦经济发展提出建议。

据外交部新闻消息，本届论坛主题为《激励增长：人、城市、经济》，与会者将讨论可持续发展和人力资本开发的新途径，以及通过创新加强城市潜力等问题。



论坛将采用专题讨论会、圆桌会议、大会和商务对话等形式进行。其中包括由国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜•拉加德主持的高加索国家、中亚国家、蒙古和欧亚经济联盟成员国财政部长和央行行长圆桌会议；网络和数字安全会议；G-Global主办的全球丝绸之路市长论坛等。



今年的论坛将世界100个国家的5000多名代表参会。其中确认出席本届论坛的著名嘉宾人员包括包括国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜•拉加德、亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相、联合国副秘书长兼联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）执行秘书阿尔米达-阿里沙赫巴纳、俄罗斯联邦储蓄银行董事长兼首席执行官赫尔曼•格雷夫、诺基亚董事会主席里斯托•西拉斯玛，同时还包括俄罗斯、匈牙利、印度、土库曼斯坦、比利时、土耳其、沙特阿拉伯、波兰、中国、塔吉克斯坦等国部长，以及联合国、美洲开发银行、工发组织等国际机构代表。



值得一提的是，阿斯塔纳经济论坛是欧亚大陆一年一度的重要商务活动，首次会议在哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下于2008年举行。



11年来，阿斯塔纳经济论坛已成为最具影响力的国际平台之一，来自世界150个国家的5万名代表参加过论坛，其中包括20多位诺贝尔获得者，以及30多位高层政治人物，并在论坛框架内签署了总价达200亿美元的300份合作文件。



【编译：达娜】