哈萨克斯坦和波兰外长在华沙举行会晤

哈通社/华沙/5月8日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫8日与波兰外交部部长亚采克·恰普托维奇在华沙举行会晤。

会谈中，两国外长就进一步加深双边经贸和人文领域合作关系问题，以及有效落实两国元首于2016-2017年期间进行的互访和2018年在出席联合国安理会会议框架下举行会面时达成的共识问题进行了讨论。



阿塔穆库洛夫介绍称，2018年哈波两国双边贸易总额达12亿美元。此外，哈萨克斯坦占据波兰与中亚国家之间的贸易总额的80%。建交以来，波兰对哈直接投资总额达2.3亿美元。目前，共有200多家哈波合资企业在农业、汽车工业、自然资源加工、军事工业、旅游和科技领域运营当中。

波兰外长指出了哈萨克斯坦在欧亚大陆和"一带一路"倡议中的重要作用，并表示哈方在过境运输领域具有巨大的潜力。他还强调，2017年开始由LOT波兰航空公司执飞的华沙至努尔-苏丹航班为两国合作关系的发展带来了正面影响。



会谈中，双方高度评价了波兰PolPharma公司在哈投资取得的有效成果。为提高效率，双方就成立"哈萨克斯坦-波兰商业理事会"和制定面向欧亚经济联盟、欧盟、中国和中亚国家的哈波出口商品目录达成了共识。

哈萨克斯坦外长还就我国经济多元化和私有化，以及外交部在引资领域新的职能进行了介绍。阿塔穆库洛夫还强调，在哈生活的3.4万名波兰民族后裔是两国合作关系的"友好桥梁"。



恰普托维奇高度评价了哈萨克斯坦在担任2017-2018年联合国安理会非常任理事国期间在加强区域和全球安全领域取得的工作成果。

会谈中，两国外长还就欧盟中亚新战略框架下的"哈萨克斯坦-欧盟"和"欧盟-哈萨克斯坦"形式合作潜力交换了意见，并就继续加深教育领域合作关系问题达成了共识。

【编译：小穆】