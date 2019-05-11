法国国民议会审议巴黎圣母院重建法案

哈通社/努尔-苏丹/5月11日 -- 据新华社报道，法国国民议会10日开始审议巴黎圣母院重建法案，旨在为重建巴黎圣母院提供法律保障。

今年4月15日，巴黎圣母院突发火灾，圣母院的屋顶和塔尖被烧毁，但主体建筑得以保存。法国总统马克龙表示希望5年内重建巴黎圣母院。

法国文化部长弗兰克·里斯特10日在会议上说，5年内重建巴黎圣母院是个雄心勃勃的计划。"鉴于圣母院的现状，一方面需要迅速采取行动，另一方面也需要审慎考虑。这项法案将会统筹考虑这两个方面。"

里斯特表示，重建工程不会仓促上马，必须遵守修复文化遗产的有关法律法规，以使巴黎圣母院"重现辉煌"。

目前，各界承诺为重建巴黎圣母院捐款的金额已近10亿欧元。据了解，该法案为捐款的使用确立法律框架，以保证资金使用公开透明。法案规定，相关款项将用于"修复和保护巴黎圣母院"以及"资助修复和保护工作所需特定技能人员的培训"。

此外，该法案还计划设立监管巴黎圣母院重建工作的公共机构。

巴黎圣母院是哥特式建筑，位于巴黎市中心塞纳河畔，始建于1163年，于1345年完工。