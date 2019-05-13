纳扎尔巴耶夫会见美国驻哈大使莫泽尔

哈通社/努尔-苏丹/5月13日 -- 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫13日在总统府会见了美国驻哈萨克斯坦特命全权大使威廉•莫泽尔。

会谈中，纳扎尔巴耶夫祝贺美国大使莫泽尔履新，并祝愿其工作顺利。

纳扎尔巴耶夫说："这些年来，我们与美国建立了基于相互理解和友谊的合作关系。美国是哈萨克斯坦重要的投资国家之一。目前，哈萨克斯坦境内共有420多家哈美合资企业。我于去年对华盛顿进行的访问，以及与特朗普总统和企业界代表举行的会晤为双边合作关系的进一步发展带来了新的动力。"

美国大使谈及了首次来到哈萨克斯坦时的感受，并指出，首都努尔-苏丹的建设在很短的时间内取得了巨大成就。

会谈中，莫泽尔大使向纳扎尔巴耶夫提交了美国总统特朗普的信。信中，美国总统对哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的辞职和权力交接决定表示了支持。

"我收到了特朗普总统的信。他表示愿意就区域问题与我会晤进行讨论。我与特朗普建立了很好的关系。美国对我们来说是重要的合作伙伴。这些年来，两国建立了有效的友好合作关系。我相信我们的合作关系将继续下去。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆】