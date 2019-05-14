南京：打造中国创新“强磁场”

哈通社/努尔-苏丹/5月14日 —— 过去的2018年，是南京推进创新名城建设的"元年"。一年多来，"创新"，已成为南京最鲜明的城市气质、最显著的城市标识。这片创新的热土，正汇聚全球的目光，绘就着千年古都新的时代梦想。

校地融合，从"科教名城"迈向"创新名城"

53所高校，80万在校大学生，80多位在南京的中国两院院士，120多个国家级研发平台，南京是名副其实的科教名城。如今，南京知名高校院所纷纷行动起来，从座谈交流到工作会商，从调研对接到洽谈签约，校地互动以前所未有的高频率展开，为南京打造创新名城提供强有力的支撑。

在南京大学国家双创示范基地一楼大厅，南京大学双创成果正以图文形式向公众展示。说起来，"双创"这个概念，来自2014年9月夏季达沃斯论坛上李克强总理的讲话，自此掀起创业的新浪潮，形成"大众创业、万众创新"的新势态。

南京大学作为高校院所科技成果转化的样本，对于创新名城建设，是一种强大的支持。南京大学在江苏全省建立了24个产学研基地，在培训、孵化和推广双创成果方面硕果累累，已经打通了从基础研究到技术创新、再到产业成果转化的路径。更难得的是，南京大学在基础研究方面综合实力超强，在电子信息、绿色环保、新能源、新材料等领域取得了系列关键技术突破。

科技创新是场接力赛，从"科教名城"到"创新名城"，南京稳步前行。

模式探索，新型研发机构架起成果转化桥梁

2017年底，高翔辞去南京大学生物医药研究院院长职务，作为一名普通教授出资，成立了人源化模型与药物筛选创新技术研究院，高翔和他的团队占股80%。

一年多下来，脱离了体制束缚，团队创新潜力得到极大地释放。

为了打通科技成果转化"最后一公里"，南京按市场取向制定政策，让市场在创新资源配置中发挥决定性作用：扶持对象以企业和高端人才为主，新型研发机构以企业化落地为主，科技服务以中介机构提供为主，人才和项目以市场决定为主，创新投入以社会资本为主。

新型研发机构作为南京创新发展的新业态，已成为提升原始创新能力、聚集高端创新资源、开展产业技术研发和成果转化的重要载体。

磁场效应，全球"最强大脑"集聚南京

六朝古都、拥有深厚历史文化的南京是中国综合性工业生产基地，拥有雄厚的先进制造业和服务业基础，具备规模优势，上下游产业链也比较完善。

除此之外，南京一直致力于营造创新生态，形成了强大的磁场效应，吸引一流创新资源加快集聚南京。

80岁的中国工程院院士、南京大学环境学院教授张全兴领衔建立南京大学生物基材料研究院；73岁的图灵奖得主姚期智将首次创业定在南京，设立南京图灵人工智能研究院......激起这些资深专家创业热情的，是南京持续优化的创新创业环境。

剑桥大学南京科技创新中心运行，计划5年内引入至少20个顶尖科研团队，集聚上百名一流人才；诺贝尔物理学奖获得者安德烈·海姆带着全球领先的石墨烯技术，来到南京组建研究院；诺贝尔化学奖得主、中科院外籍院士哈特穆特·米歇尔教授在鼓楼高新区组建霍普（南京）生命科学创新研究院，从事生物技术、创新药物研发、创新医疗器械研发及相关技术的引进、孵化、转化......

2018年，包括诺贝尔奖获得者、图灵奖获得者、国内外院士、专家在内的1170名高层次人才，积极参与新型研发机构建设，累计签约新型研发机构208家，孵化引进企业951家。

勇于变革，创新企业争做南京创新代言人

1905年，德国电化学家尤利乌斯塔菲尔提出了著名的"塔菲尔公式"，揭开了电化学动力学的序幕。

2019年，南京市江宁开发区，在一家以"塔菲尔"命名的公司大楼前停着一辆东莞牌照的纯电动轿车，塔菲尔首席运营官顾国洪介绍说，这辆使用塔菲尔电池的轿车刚从东莞开过来，1400公里历时两天时间，充电连同服务费总共才花了161元。

塔菲尔新能源科技有限公司是南京市立足高端化要重点打造的产业地标企业。这家建设投产仅用了4个月的公司，全年呈现"满跑"状态，荣获南京市"培育独角兽"企业称号，2019年接到的订单额已经达到20多个亿。

2018年南京净增高新技术企业1282家，是上一年的8.7倍。高企的数量反映的是一个地区的科技创新能力和对科技创新的重视程度。

当前，世界能源已进入煤炭、油气向新能源转换的新阶段。在这场即将到来的全球产业革命中，南京显然不是旁观者。2019年，南京要进一步打造高新技术企业集群，在2018年高新技术企业大幅增长的基础上，今年再净增900家、力争1000家。还要更大力度支持瞪羚、独角兽等高成长性企业发展。进一步构建自主可控产业体系。到那时，创新名城与名企将携手参与并引领到这场变革命之中。

有机生长，15个高新区"拧成一股绳"

支付宝的刷脸支付，用手势"控制"空调的温度，用语音"指使"机器人干活......这些已经并不陌生的人工智能技术，就来自南京新港高新园。目前，这里已聚集人工智能企业80多家，研发人员超过4000人。

阿里巴巴江苏总部、小米科技华东总部、有品线上线下全国总部、网易有道江苏总部、字节跳动今日头条......地处南京河西的建邺高新区，最闪亮的"标签"是什么？无疑是由各路创新型企业总部汇聚而成的强大"朋友圈"。

芯片之城，基因之城，新金融中心......在南京，最年轻的江北新区却有雄心壮志，要打造一座未来城。台积电（南京）公司12 吋晶圆项目已正式量产，140余家集成电路企业涵盖产业链上下游；先声药业、绿叶思科等生命健康领域各类企业700 余家集聚在此，还有一批基因龙头企业在江北新区创业。

2017年11月，南京对全市83个产业园区进行整合，形成15个高新园区。瘦身整合一多年来，15个高新园区规模不减、质量提升，高新园区已日渐成为南京创新名城建设的排头兵。

完整的产业集群，富有活力的竞争和生产，必将提升企业创新指数。这不能不说是南京深度思考创新生态结构后所作的决定。

未来网络，锻造南京未来新优势

南京未来网络小镇，坐落于江宁经济开发区一座颇有规模的现代建筑中，是南京打造创新创业生态体系建立的江苏省首批省级特色产业基地。近些年来，南京高新技术产业、服务业快速成长，南京丰富的科教优势却并未充分发挥。南京的解决办法就是通过布局未来产业，建设未来网络国家实验室。

据统计，在小镇未来产业中，包括省重点未来网络产业创新综合体在内的11个重大项目全部开工，并有序推进。国家火炬江宁未来网络特色产业基地、科技企业孵化器、高新技术创业服务中心等国家级功能平台，更让小镇成为国内乃至全球范围内未来网络研发与产业发展的集聚高地。

经过40多年的发展，互联网与实体经济深度融合，已经成为推动国民经济发展的新动能，也是经济转型升级的重要途径。据预测，2025年，中国互联网经济将占GDP比重达到22%以上。

2013年2月，中国启动未来网络实验设施CENI项目，总控中心建在南京，面向未来网络前沿科学问题，建设一个开放、易使用、可持续发展的大规模通用未来网络试验设施。

未来产业是高端产业发展与未来创新方向，以CENI项目为代表的未来产业，对中国网络通信和软件等新兴产业具有重要的引领发展和技术支撑作用。

五月的南京，秦淮溢彩、钟山叠翠。

新时代的南京，奋力迈向"创新名城、美丽古都"，正在探索走出一条具有南京特点的创新驱动发展新路子。

黄方旻