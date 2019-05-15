沙特一重要油气设施遭无人机袭击

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 -- 据新华社消息，沙特阿拉伯能源、工业和矿产资源部大臣哈立德·法利赫14日说，沙特一条主要石油管道的两座泵站当天遭无人机袭击。也门胡塞武装当天称其使用无人机对沙特的"关键设施"实施了攻击。

法利赫发表声明说，当天早6时至6时30分，沙特一条主要石油管道上两座泵站遭武装无人机袭击，袭击导致8号泵站起火，并轻微受损。目前火势已被控制。

这一石油管道将沙特东部省油田的石油运输至西海岸延布港。据当地媒体报道，阿美石油公司已经关闭了这一输油管道，并正在评估受损程度以及如何修复泵站。

法利赫称这是"懦弱的袭击"并予以谴责。他强调，沙特的石油生产未受影响。

也门胡塞武装当天通过其控制的马西拉电视台说，该武装"使用7架无人机对沙特的关键设施进行了攻击，以回应其对也门人民持续的侵略和围困"。

2014年9月，也门胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为"果断风暴"的军事行动打击胡塞武装。作为报复，胡塞武装经常向沙特境内发射导弹。