哈萨克斯坦宪法委员会主席会见联合国促进和保护人权特别报告员

哈通社/努尔-苏丹/5月15日-哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特•麦米15日在努尔-苏丹会见联合国打击恐怖主义的同时促进与保护人权和基本自由问题特别报告员菲奥诺拉•尼•奥兰女士。

会谈期间，麦米指出，哈萨克斯坦一直以来积极参与联合国及其机构的相关活动，近年来，哈萨克斯坦加入了主要国际人权公约和其他人权保护领域的国际普遍条约。



他还强调，哈萨克斯坦积极参与建立广泛的全球反恐联盟。首任总统纳扎尔巴耶夫在2015年联合国大会第七十届会议上提出的《实现无恐怖主义世界行为准则》倡议，目前已由全球70多个国家签署。

菲奥诺拉熟悉了宪法委员会的主要工作成果以及2017年在哈萨克斯坦进行的宪法改革方向，并提到了哈萨克斯坦作为人权理事会、人权委员会成员，以及在2017-2018年担任联合国安理会非常任理事国期间的工作成果。



会谈期间，双方同时强调反恐是需要整个国际社会的共同努力才能实现的长期进程。



最后，麦米对特别报告员在其任务范围内所做的工作表示了感谢，并表示相信双边合作关系将进一步扩大。



【编译：达娜】