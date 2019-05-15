阿塔姆库洛夫会见塞浦路斯外长克里斯多德里德斯

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长贝布特·阿塔姆库洛夫15日在首都会见到访的塞浦路斯外交部部长尼克斯·克里斯多德里德斯（Nicos Christodoulides）。

阿塔姆库洛夫会谈后召开的新闻发布会上表示，双方就双边合作关系热点问题进行了讨论。此外，双方还确定了两国在政治、经贸和人文领域合作关系方向。



哈萨克斯坦外长指出，塞浦路斯是哈萨克斯坦在南欧地区重要的合作伙伴之一。

"我们重申进一步深化双边的政治互动。此外，尼克斯·克里斯多德里德斯表示持续支持哈萨克斯坦在欧安组织和联合国，以及其他国际组织上的国际和区域倡议。"他说。

据他介绍，两国在能源、建筑、创新、食品加工、农业和旅游领域具有巨大的合作潜力。

阿塔姆库洛夫强调，相信双方在会谈中达成的共识将为哈塞两国合作关系的发展开创新的机遇。



克里斯多德里德斯表示，双方签署的相互合作谅解备忘录将进一步促进双边对话。

"我们签署的合作备忘录符合双方的共同利益。今天的会谈中，我向阿塔姆库洛夫先生提出了制定加强各领域合作关系的路线图。哈方也对该倡议表示了支持。"塞浦路斯外长说。



据悉，根据会谈结果，两国外长签署了哈塞外交部间合作和双边政治磋商会议相互谅解备忘录。此外，根据计划，双方将于今晚签署哈塞政府间避免双重征税公约。



【编译：小穆】