后苏联国家首个伊斯兰金融中心在阿尔法拉比国立大学成立

哈通社/努尔-苏丹/5月16日-后苏联国家中首个伊斯兰金融中心日前在阿尔法拉比哈萨克国立大学成立。

该校校长哈勒穆•穆塔诺夫、哈迈德•本•哈利法大学校长艾哈迈德•哈斯那博士、阿斯塔纳国际金融中心董事会副主席叶尔努尔•热斯马罕穆别托夫，以及金融机构代表、教师和学生等人员出席了开幕仪式。



该金融中心配备了最新技术和现代软件，能够提供外汇交易技能、基础和技术分析以及金融工程方面的相关培训，成为伊斯兰金融研究和教育集群。



开幕式期间还举行了《探索哈萨克斯坦伊斯兰金融的可能性》。穆塔诺夫指出，高素质人才培养是创新经济增长的主要因素之一，而将在阿斯塔纳经济论坛框架内形成的三方伙伴关系必将为成功的合作奠定良好基础。



阿尔法拉比哈萨克国立大学新闻消息称，提高伊斯兰金融理论和实践知识，将有助于伊斯兰银行业的振兴，以及增加伊斯兰证券交易的主体数量。



确保长期贷款业务，发展股票市场，吸引外国投资者，提高公民金融素养是促进哈萨克斯坦金融业进一步发展的关键因素。在此方面，伊斯兰金融投资资源是一种可靠、有前景的工具。



【编译：达娜】