政府总理：哈萨克斯坦将提供最舒适的商业条件

哈通社/努尔-苏丹/5月17日-哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明17日在第十二届阿斯塔纳经济论坛框架内举行的《哈萨克斯坦全球投资》圆桌会议上呼吁外国投资者在哈萨克斯坦市场开展业务。

马明指出，考虑到投资政策的重要性，哈萨克斯坦近期成立了吸引投资协调理事会，以解决投资项目在实施过程中存在的问题，为外国投资商传授实践经验。对此，总理将执行哈萨克斯坦投资监察员的相关职责。



同时，总理还强调，国有资产的大规模私有化将提高国家经济生产水平，为潜在投资者和企业家创造更多机会。



他表示，根据计划，截至2020年，哈萨克斯坦计划将国有企业占经济总量的份额从17%缩至15%。哈萨克斯坦致力于创造制度环境，使之成为该地区的商业国家之一。根据世行发布的2019营商环境报告（Doing Business 2019），我国在190个国家中排名第28位。考虑到基础设施和运输成本的重要性，哈萨克斯坦正全力提高公路和铁路的质量，而"光明大道"国家规划在此过程中发挥了重要作用。



最后，总理谈到了哈萨克斯坦的投资潜力，并指出哈萨克斯坦将为外国投资企业提供最舒适的商业条件，同时呼吁外国企业对哈萨克斯坦的投资机会及环境进行了解。



【编译：达娜】