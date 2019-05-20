尼格马图林会见集安组织成员国议会代表

哈通社/比什凯克/5月20日-马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林日前同集体安全条约组织成员国议会代表进行一系列双边会晤。

据马吉利斯新闻消息，由尼格马图林带领的哈萨克斯坦代表团日前出席集安组织议会大会，并在此框架内同亚美尼亚、白俄罗斯和俄罗斯议会代表进行双边会晤。



消息称，同亚美尼亚国民议会议长阿拉拉特•米尔佐扬举行会谈时，双方就进一步发展两国议会间对话问题达成共识。



米尔佐扬表示将出席于9月23-24日期间在努尔-苏丹举行的《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》欧亚国家议会议长第四次会议。该会议致力于纪念首任总统纳扎尔巴耶夫提出的欧亚经济联盟概念满25周年。



在与白俄罗斯国民议会众议院议长弗拉基米尔•安德烈琴科举行会面时，双方均指出将继续在相互了解和友谊基础上积极加强双边关系。与此同时，安德烈琴科强调了哈萨克斯坦在发展国家中小企业、公私合作伙伴关系以及数字化等领域中所取得的成就。



此外，尼格马图林还与俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金进行会谈，就今年的议会间活动，以及即将举行的欧亚国家议会议长第四次会议筹备工作等问题进行讨论。



尼格马图林指出，截至目前，来自48个国家的40个议会议长以及16个国际和议会组织代表人员已确定将出席会议。



【编译：达娜】