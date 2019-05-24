哈通社/奇姆肯特/5月24日-奇姆肯特市将开设露天历史博物馆，城市旅游局局长图拉尔•阿赫梅托夫在接受哈通社记者采访期间，谈到了项目情况及城市旅游开发规划方向。

他指出，奇姆肯特市在旅游开发规划方面有三个主要方向。首先，促进城市基础设施，即完善现有设施并构建新设施。其次，进一步提高旅游服务产品质量。第三，促进旅游业，即通过市场营销大力宣传国内旅游。



他还指出，新建旅游设施的绝大部分由私人投资者给予融资。在基础设施方面，目前正在建造新的机场并对火车站进行返修，新机场预计明年上半年投入使用。同时还将在古城遗址开设露天历史博物馆，并于明年正式开放。



他表示，位于该地区的古城遗址是城市旅游发展的重要组成部分，是我国50大重要的国家和地区级设施之一。数据显示，2018年奇姆肯特共接待178014名游客，并计划在2025年前扩大至100万。



最后，阿赫梅托夫还提到了正在处于开发阶段的旅游信息门户网站及手机应用，并表示游客可通过它了解当地的旅游信息，该项目预计今年投入使用。



值得一提的是，为促进国内旅游潜力，哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）正组织举办为期十天的全国巡游。来自阿特劳、阿克托别、西哈州、曼格斯套等州的旅行社对努尔-苏丹、阿拉木图、奇姆肯特市以及阿拉木图、突厥斯坦、东哈州和阿克莫拉州的旅游设施等信息进行熟悉和了解。



【编译：达娜】