哈土外长召开联合新闻发布会

哈通社/努尔-苏丹/5月24日-哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫和土耳其外交部部长迈乌吕特•查武什奥召开联合新闻发布会，总结战略规划联合小组第5次会议成果。

"今天，我与查武什奥举行了富有成果的会谈。哈萨克斯坦获得独立后，哈土两国的合作关系迅速发展。如今，两国在政治、经贸、文化和人道主义，以及军事等领域展开积极合作。"阿塔穆库洛夫说道。



他指出，今年是两国建立战略伙伴关系10周年。在此期间，两国元首主持召开了三次高级别战略合作委员会会议，第三次会议正值首任总统纳扎尔巴耶夫对土耳其进行正式访问期间。值得一提的是，纳扎尔巴耶夫是继2016年7月15日土耳其军事政变后前往该国进行访问的首个总统。



同时，阿塔穆库洛夫提到了纳扎尔巴耶夫在双边关系发展中起到的重要作用。他表示，自1991年以来，纳扎尔巴耶夫对土耳其进行了24次访问，土耳其总统对哈进行了15次访问。同时在突厥语国家合作框架内，纳扎尔巴耶夫提出倡议建立了突厥语国家合作委员会、国际突厥学院（TWESCO）、突厥文化国际组织（TURKSOY）、突厥文化和遗产基金会以及突厥语国家议会大会（Parliamentary Assembly of Turkic-speaking countries）等多边合作形式。纳扎尔巴耶夫被突厥世界称为突厥世界的长老。



哈萨克斯坦外长还强调了双边贸易呈现的积极态势。今年第一季度，两国双边贸易额达到6.32亿美元，同比增长50%。截至目前，共有2200家土资企业在哈萨克斯坦各经济领域内开展业务。同时，双方已就进一步促进"新协同效应" 联合经济项目的实施达成了共识。



据悉，此前，纳扎尔巴耶夫和土耳其总统雷杰普•埃尔多安指示将双边贸易额增至50亿美元。对此，土耳其外长查武什奥指出，通过进一步加强合作，两国之间的双边额有望达到100亿美元。





【编译：达娜】