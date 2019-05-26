韩国影片《寄生虫》获戛纳电影节金棕榈奖

哈通社/努尔-苏丹/5月26日 -- 第72届戛纳电影节25日闭幕，第二次入围主竞赛单元的韩国导演奉俊昊凭借影片《寄生虫》将最高奖最佳影片金棕榈奖揽入囊中。

这是继去年日本影片《小偷家族》获金棕榈奖之后，亚洲影片再次折桂戛纳电影节。《寄生虫》讲述一个无业家庭的长子在面试高薪家教过程中发生的意想不到的故事，是一部家庭悲喜剧，通过两个家庭的贫富差距反映韩国社会两极分化的问题。

2000年，奉俊昊凭借长篇处女座《绑架门口狗》一展导演才华。此后，凭借《杀人记忆》《雪国列车》等影片，奉俊昊多次在东京国际电影节、亚太电影节等赛事中获奖或获得提名。2017年，他执导的影片《玉子》入围戛纳电影节主竞赛单元。

当晚，本届电影节各大奖项均尘埃落定。其中，比利时导演让-皮埃尔·达尔代纳和吕克·达尔代纳两兄弟因执导《年轻的阿迈德》而获最佳导演奖；西班牙演员安东尼奥·班德拉斯凭借在《痛苦与荣耀》中的精湛表演获最佳男演员奖；最佳女演员奖花落《小小乔》女主角、英国女演员埃米莉·比彻姆。

此外，法国导演马蒂·迪奥普执导的《大西洋》获本届电影节评审团大奖；法国影片《悲惨世界》和巴西影片《巴克劳》同获评审团奖；法国女导演塞利娜·夏马凭借自编自导的影片《燃烧女子的肖像》获最佳编剧奖；巴勒斯坦导演埃利亚·苏莱曼新作《必是天堂》获评委会特别提及奖。