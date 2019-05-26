土耳其学者高度评价首任总统对突厥世界的贡献

哈通社/努尔-苏丹/5月26日 - 据24.kz消息，土耳其学者、政治分析家库尔沙特•佐奥卢称，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的成就得到了所有突厥世界国家和人民的一致认可。

库尔沙特•佐奥卢认为，哈萨克斯坦首任总统当选突厥语国家合作委员会（突厥议会）荣誉主席，不仅是突厥语国家对其功绩的认可，而且对提升突厥议会的国际影响力也有巨大的推动作用。土耳其学者表示，纳扎尔巴耶夫多年来为加强突厥语国家和人民之间的联系、提升突厥语国家国际地位和形象，促进突厥世界在国际舞台上的合作做出了巨大的贡献。"突厥语国家合作委员会的建立，正是基于哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的提议。可以说，突厥议会，是哈萨克斯坦独立后的时光当中，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的区域一体化计划当中最重要的倡议之一。目前该组织共有4个成员。授予纳扎尔巴耶夫突厥议会荣誉主席，必然将对组织成员的增加带来良好的效果。因为纳扎尔巴耶夫是国际知名的政治家，而且自1992年以来经常参加突厥国家领导人峰会。" 库尔沙特•佐奥卢说。【编译：木合塔尔·木拉提】