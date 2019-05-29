联合国助理秘书长：超过半数叙利亚人逃离该国或流离失所

哈通社/努尔-苏丹/5月29日 -- 据联合国新闻报道，联合国负责人道主义事务的助理秘书长兼副紧急救济协调员穆勒（Ursula Mueller）28日在安理会就叙利亚人道局势进行通报时指出，超过一半叙利亚人逃离该国或反复陷入境内流离失所的处境。成千上万叙利亚人死亡，数以百计人受伤。

穆勒表示，尽管俄罗斯5月17日宣布叙利亚政府军将在伊德利卜实施72小时的单边停火，但冲突已经持续了数日。目前，伊德利卜约有300万人受困于冲突中，没有一处学校或诊所是安全的，人们无法谋生。

穆勒表示，重型炮击和空袭导致160多名平民死亡，27万人流离失所。今年迄今为止，世界卫生组织共报告了33次针对医疗设施的袭击，约25所学校据报也受到了影响。

穆勒指出，在许多冲突激烈的地区，人道援助不得不暂停，包括暂停此前为约60万人提供健康、营养和保护的服务，包括21个免疫中心和至少49个健康设施。穆勒强调，冲突所有各方有法律义务遵守国际人道主义法。

穆勒对鲁克班难民营不断恶化的条件表示严重关切。鲁克班难民营位于叙利亚东南部与约旦接壤地区，受到叙利亚反对派武装的长期封锁，联合国和叙利亚政府的救援车队无法进入。两批人道车队分别于去年11月和今年2月抵达该难民营。

穆勒表示，在过去两个月中，1万3100人离开了鲁克班难民营。联合国目前可以接触到离开鲁克班难民营的人，并在近期对难民营进行了访问，为那里的所有人提供了人道援助。目前仍需要对留在鲁克班难民营的2万9000人提供持续的援助。因此，派出第三批人道援助车队至关重要。

穆勒指出，在叙利亚东北部哈塞克省的霍尔难民营，约7万4000名平民处境窘迫，其中92%的人是妇女和儿童，很多人面临来自伊斯兰国恐怖组织的极端暴力和伤害。霍尔难民营中有许多外国人，他们面临无法返回原籍国、获得康复服务、重新融入社会、享有公正审判，甚至是无国籍的风险。他强调，所有儿童，包括疑似与武装组织有关或恐怖组织有关的儿童，也应依据国际人道主义法和国际人权法，包括《儿童权利公约》，享有特别的照顾和保护。

穆勒指出，叙利亚政府自去年夏天开始控制了该国南部地区，但是，难民高专办公室指出，暴力程度之高仍不可接受。该办公室还收到报告指出，在最近数月，至少380人被捕或被拘留，其中230人被迫流离失所。至少两人在拘留期间死亡，许多家庭获得的关于其失踪或被拘亲人的信息仍十分有限，甚至无法获得信息。

穆勒指出，秘书长已经就叙利亚局势发表了61份报告，他敦促安理会立即采取切实行动，保护叙利亚平民。