阿斯哈尔•马明当选欧亚开发银行理事会主席

哈通社/努尔-苏丹/5月30日-哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明当选欧亚开发银行理事会主席。

据政府总理官网消息，总理29日主持召开理事会会议。



出席会议的理事会成员包括俄罗斯第一副总理兼财长部部长安东∙西卢阿诺夫、哈萨克斯坦第一副总理兼财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫、亚美尼亚副总理梅赫•格沃尔基扬、白俄罗斯财政部部长马克西姆•叶尔莫洛维奇、吉尔吉斯斯坦总统财政部部长巴赫特古勒•吉恩巴耶娃、塔吉克斯坦财政部部长法齐丁•卡霍佐达。



会议总结了该行2018年的工作成果，并就旨在促进欧亚经济联盟国之间经贸关系以及投资活动一体化项目实施情况等进行了讨论。



目前，欧亚开发银行的投资组合中包括总价达35亿美元的85个项目，其中40%的项目在哈萨克斯坦实施。2018年，银行批准通过了总价达14亿美元的29个新项目，包括在巴甫洛达尔州实施的总价为1.97亿欧元的Bogatyr Komir有限公司生产流程现代化项目、在阿拉木图州实施的总价为320亿坚戈的光明大道汽车检查站的建设项目；以及在突厥斯坦州实施的总价为220亿坚戈的水电站建设项目等。此外，2019年，伊雷门套市附近还将建设一座容量为50兆瓦的风力发电厂。



马明指出，欧亚开发银行正积极促进欧亚经济联盟成员国之间联合项目的融资工作，以进一步提高一体化投资项目的效率。



值得一提的是，2019年3月，标准普尔国际分析机构将欧亚开发银行信用评级调升为"BBB"。



【编译：达娜】