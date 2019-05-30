哈萨克斯坦投资推介会在瑞士苏黎世举行

哈通社/努尔-苏丹/5月30日 -- 据外交部消息，在哈萨克斯坦外交部的支持下由哈萨克斯坦驻瑞士大使馆和瑞士工商会联合举办的哈萨克斯坦-瑞士投资圆桌会议30日在苏黎世举行。

外交部投资委员会主席巴赫特·巴特尔沙耶夫率团出席会议。哈萨克斯坦代表团由奇姆肯特市政府、哈萨克投资国有股份公司、阿斯塔纳国际金融中心、客运股份公司和哈萨克斯坦农业联盟代表组成。

瑞士银行和金融行业代表、咨询、制药、汽车工业、化工、建筑和交通运输领域40多家企业代表出席了圆桌会议。

哈方代表向瑞士企业就哈萨克斯坦各领域投资潜力和哈萨克斯坦政府为外国投资商提供的优惠投资政策进行了介绍。瑞士企业家们对哈萨克斯坦矿产、化工和石化、食品和过境运输，以及金融、银行业和阿斯塔纳国际金融中心工作表现出了浓厚的兴趣。

据了解，目前哈萨克斯坦境内共有40多家瑞士企业运营当中。2005-2018年间，瑞士对哈直接投资总额达232亿美元，成为哈萨克斯坦第6大投资国家。其中，2018年对哈直接投资总额达25亿美元，双边贸易总额接近30亿美元。

圆桌会议上，在哈运营的瑞士企业分享了在哈萨克斯坦营商的经验。

工作访问框架下，哈萨克斯坦代表团还同瑞士国际空港服务有限公司、Burckhardt Compression和Stadler Rail CIS等大型企业领导举行了会晤。

【编译：小穆】