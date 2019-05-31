欧亚经济联盟将建立统一电力市场

哈通社/明斯克/5月31日 -- 据国际文传电讯社消息据白俄罗斯能源部消息，在5月29日召开的最高欧亚经济理事会会议期间，欧亚经济联盟成员国首脑共同签署《统一电力市场条约》，包括《欧亚经济联盟统一电力市场议定书》。

《议定书》规定了联盟统一电力市场建立、运营和发展的法律基础，电力监管领域国家和超国家机构职责、电力行业自然垄断实体的服务准入及业务调控监督规定。

根据《议定书》，欧亚经济联盟政府间理事会负责制定统一电力市场运行规则，包括电力交易准则和电力跨国传输服务准入规则。统一电力市场自上述规则生效之日起正式运行。

《议定书》确定了欧亚经济联盟统一电力市场的两个发展阶段，即统一天然气市场建立前（2025年1月1日前）和统一天然气市场建立后（2025年1月1日后）。第一阶段，各成员国可根据国内法授权本国电力批发市场主体参与联盟统一电力市场。第二阶段，各成员国将无权授权本国相关电力批发市场实体参与统一电力市场。这将为各成员国电力企业创造平等条件，使其本着自愿、竞争原则平等参与市场。

白俄罗斯能源部表示，条约的实施将促进联盟内部电力自由流通，提升成员国能源安全水平，保障诚信竞争，营造平等互利的合作环境。