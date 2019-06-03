联合国毒品和犯罪问题办公室在哈吉边境建立下属机构

哈通社/努尔-苏丹/6月3日 - 联合国毒品和犯罪问题办公室中亚地区办事处跨境合作办公室3日在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦边境"库尔岱"过境点正式成立。

据哈萨克斯坦国家安全委员会边防局消息，国家安全委员会副主席兼边防局付账达尔汗•迪勒马诺夫、联合国毒品和犯罪问题办公室中亚代表阿西塔•米塔尔、吉尔吉斯共和国国家边防局局长乌拉尔别克•沙尔舍耶夫等出席了办公室成立仪式。



据悉，跨境合作办公室中设有培养边境管理人才的"教育课程"。



边防局消息称，哈国安委通过与联合国毒品和犯罪问题办公室中亚地区办事处建立合作，可有效解决许多边境问题。联合国毒品和犯罪问题办公室计划在独联体国家开设更多地此类办公室。通过对办公室进行技术设备和政策计划的保障、组织培训、提供信息交换等，将为有效地预防跨境犯罪行为带来巨大的帮助。



除负责实施联合国牵头的反恐方案外， 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）还领导全球打击毒品和国际犯罪的斗争。毒品和犯罪问题办公室成立于1997年，在世界各地约有500名工作人员。总部设在维也纳，另设有20个外地办事处，并在纽约和布鲁塞尔设有联络处。







【编译：木合塔尔·木拉提】