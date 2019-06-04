托卡耶夫总统会见阿特劳群众代表

哈通社/阿特劳/6月4日-哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫会见阿特劳州群众。

据总统府新闻局消息，群众代表人员包括阿特劳州地方议员、公共理事会成员、公共协会代表、功勋老兵、工会和青年组织代表，以及公务员等。



会上，总统强调了提高该州人口福利的重要性，并表示有必要最大限度地发挥石油和天然气行业对国内企业发展的潜力。

同时，总统指示政府进行系统工作，在三大项目框架内增加国产产品在产品采购方面的份额，并指出应对外籍和本地劳务人员一视同仁，同工同酬。



"我们应创造所有有利条件，为公民们提供优质教育以及更高薪资的工作岗位。请记住，人民是每个国家和企业最重要的财富。创造新就业机会和增加工人工资是我们最重要的任务之一。"总统说。



总统还提到了经济多样化问题，包括聚乙烯和聚丙烯生产项目，以及渔业发展计划等。他指出，有必要开发除了石油天然气和石化行业以外的其他领域，对此，州政府和农业部应给予重视。



此外，总统还强调了住房、生态和交通基础设施的相关问题。在此方面，总统指出，应对公路的质量给予高度关注，而非数量，并指示相关部门对杰尔-米亚勒之间的公路进行翻修。



同时，国家元首还谈到了预算资金的公平分配以及加强反腐工作的重要性。



最后，托卡耶夫总统向与会者致以了国家象征日的祝贺，并祝愿他们幸福和繁荣。



值得一提的是，会议期间，总统向多个公民颁发感谢信，以表彰他们在各自领域中付出的贡献。其中包括阿特劳州医院外科主任杜斯夫、"Bolashak K"公共协会负责人朱玛巴耶娃、石油和天然气加工厂运营人员叶尔哈利耶夫等。





【编译：达娜】