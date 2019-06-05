阿塔穆库洛夫会见埃克森美孚公司代表

哈通社/努尔-苏丹/6月5日- 哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫日前会见埃克森美孚（ExxonMobil）哈萨克斯坦分公司董事总经理迪内希•西瓦桑布。

会谈期间，阿塔穆库洛夫高度评价埃克森美孚对伙伴关系和互利合作的承诺，以及对哈萨克斯坦经济发展的重要贡献。



同时，西瓦桑布向外长分享了公司的未来计划，高度评价哈萨克斯坦政府对投资者给予的支持，并表示埃克森美孚方面有兴趣进一步扩大与我国的合作关系。



会上，双方就双边合作前景，包括加工业的发展和再投资等问题进行讨论。



阿塔穆库洛夫呼吁埃克森美孚考虑对我国各领域新经济项目进行再投资的可能性，并协助新公司进入哈萨克斯坦市场。双方就在此方面开展对话达成了共识。此外，西瓦桑布对我国医疗保健和教育领域的社会项目表示出了兴趣。



会谈期间，西瓦桑布证实了埃克森美孚公司将出席即将召开的总统直属外国投资者理事会第32次全体会议的消息。



值得一提的是，埃克森美孚与哈萨克斯坦建立合作26年之久，是我国首批西方投资者之一。在此期间，埃克森美孚对我国的投资额达220亿美元。



【编译：达娜】