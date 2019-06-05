哈萨克斯坦外长会见上合组织观察员团团长

哈通社/努尔-苏丹/6月5日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫日前会见上海合作组织秘书长及哈萨克斯坦总统选举观察员团团长弗拉基米尔•诺罗夫。

会谈期间，诺罗夫强调，上合组织秘书处非常重视此次选举的观察工作，并指出这是该组织过去15年来的第48次选举观察任务。



他指出，此次选举非常具有竞争力，七名总统候选人，其中包括一名女性候选人的参与，增大了哈萨克斯坦选民的选择空间。



据了解，上合组织代表团的观察员将在哈萨克斯坦3个直辖市以及6州开展监督观察工作，这些地区包括努尔-苏丹、阿拉木图和奇姆肯特市，以及阿克莫拉州、阿拉木图州、阿特劳州、东哈州、卡拉干达州和突厥斯坦州。



观察员团成员由上合组织七个成员国（印度、俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦）立法机关、执法机关和选举机构代表以及上合组织秘书处和区域反恐怖主义结构执行委员会人员组成，共25名代表。



会谈期间，双方就上合组织政治、安全、经贸、文化以及人道主义领域的合作等问题交换了意见，并讨论了于6月13-14日期间在比什凯克举行的上合峰会的筹备工作和相关议程。



此外，诺罗夫高度评价哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的旨在加强该组织所有多边合作领域的相关倡议。



值得一提的是，自2004年以来，上合组织共组织了47个观察员团，其中10个前来哈萨克斯坦开展工作。



【编译：达娜】