哈萨克斯坦外长会见亚信会议秘书处执行主任

哈通社/努尔-苏丹/6月6日-哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫日前会见亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）秘书处执行主任哈比布洛•米尔佐佐达。

会谈期间，阿塔穆库洛夫指出，塔吉克斯坦是亚信会议的第四个主席国，并感谢米尔佐佐达为进一步促进和发展该组织所做的贡献。



同时，双方就6月14-15日期间在杜尚别举行的亚信第五次峰会的筹备情况进行讨论，并就将在会上通过的《杜尚别宣言》交换意见。阿塔穆库洛夫表示相信，此次峰会将对执行亚信旨在加强亚洲对话的目标作出重大贡献。



双方表示，27年内，亚信已成为寻求解决亚洲问题措施的有效平台。亚信坚持多极化、区域合作的趋势，积极影响着亚洲大陆相互新任的增长，以及亚洲大陆安全、稳定新格局的发展。



同时，双方还提到了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在北京举行的第二届"一带一路"国际高峰论坛上提出的"3D"（Three Dialogues，三个对话）倡议，并讨论了亚信与欧安组织在加强区域间合作和跨大陆安全方面的互动前景。



此外，双方强调了亚信会议进一步制度化及提高其人才潜力的重要性。



值得一提的是，1992年，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上，首次提出召开亚信会议的提议。该会议旨在在亚洲大陆上建立起有效的、综合性的安全保障机制，共同打击地区恐怖主义。



截至目前，亚信会议共包括27个成员国、8个观察员国以及5个观察员组织。



2018年9月，在第47届联合国大会期间，中国将亚信主席国职责交予国塔吉克斯坦。



【编译：达娜】